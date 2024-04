Stand by nella trattativa tra lae Westonper ildi contratto. Questo quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.com: "Giuntoli ha bisogno di far quadrare i conti della Juventus e non può permettersi errori o spese stravaganti. La proposta a McKennie è quella di prolungare il suo attuale contratto di uno o due anni, mantenendo il suo attuale stipendio di 2,5 milioni di euro. L'entourage del giocatore ha rifiutato questa proposta, causando un rallentamento delle trattative con un esito nebuloso e tendente al negativo".