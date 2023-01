Sì, perché il centrocampista statunitense è stato messo sul mercato e la Juve vorrebbe guadagnare circa 30 milioni di euro dalla sua partenza. Tanti i club interessati, molti quelli che hanno resistito dopo la richiesta bianconera, pochi quelli a cui McKennie ha dato una possibile approvazione. Rifiutati, infatti, Bournemouth, Aston Villa e Fulham, ora il Leeds sembra avere il gradimento del giocatore. Al momento, il suo agente è a Londra e parla con diversi club. Il Leeds di Radrizzani e non solo, perché la porta resta aperta anche... all'Arsenal.- Il Leeds ora deve accelerare per provare a chiudere l’operazione, trovando l'accordo con la Juventus e scongiurando l’inserimento di altri club. Arsenal su tutti. La Juve attende la proposta da trattare con cura, la liquidità in arrivo sarà necessaria per un esterno a tutta fascia (vice-Cuadrado) e un altro possibile colpo. Magari un esterno offensivo, come potrebbe piacere ad Allegri.