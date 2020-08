L'acquisto di McKennie è stata (anche) una richiesta di Andrea Pirlo. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l'americano "in un certo senso il calcio italiano lo ha già assaggiato: il suo allenatore è stato Domenico Tedesco, originario d Rossano Calabro ma che vive in Germania da quando aveva due anni. Con lui ha imparato ad adattarsi a diversi moduli e a giocare un calcio offensivo e verticale. Una delle sue qualità migliori è la capacità di recuperare palloni, proprio quello che Pirlo ha chiesto alla squadra nel suo primo discorso da allenatore".