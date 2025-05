McKennie, da fuori rosa a jolly della Juventus: ha giocato in 8 ruoli diversi

Se ci chiedessero di spiegare il concetto di versatilità, la figura di Weston McKennie potrebbe rappresentarne un fulgido esempio. Il centrocampista americano, infatti, ha vissuto una stagione decisamente particolare. Da niente a tutto. Mai espressione fu più azzeccata per dipingere l'annata del texano ex Schalke 04 e Leeds.E pensare che le cose non erano iniziate propriamente bene. McKennie, infatti, era uno di quei giocatori che in estate aveva già la valigia in mano e un biglietto pronto per salutare, in via definitiva, Torino. E invece no, la storia recente ha riservato un finale diverso. Da epurato, McKennie si è riscoperto risorsa preziosissima di questa Juventus. Lo è stato con Thiago Motta, lo è tutt'ora con Igor Tudor.

I numeri di McKennie



Le partite per ruolo

Mediano: 1

Seconda punta: 1

Terzino destro: 2

Mezzala destra: 2

Mezzala sinistra: 2

Ala destra: 2

Terzino sinistro:

Difensore centrale:

C'è un dato, infatti, che fotografa la stagione del classe 1998 e che lo pone in una posizione di rilievo rispetto a tutti gli altri. McKennie, nel corso della stagione 2024/25, ha giocato in. Gli è mancato solo fare il centrale difensivo, ma poi li ha fatti tutti: terzino o esterno, a destra e sinistra, centrocampista centrale o più avanzato, largo nei cinque, seconda punta.McKennie, nel corso di questa stagione ha collezionato, tra tutte le competizioni, 41 presenze complessive, ricoprendo un'infinità di posizioni all'interno dello scacchiere bianconero. Weston, infatti, ha giocato da terzino, sia a destra che a sinistra, ma anche da esterno a tutta fascia, ricoprendo entrambe le corsie,E non finisce qui perché l'americano ha orbitato anche da falso nove, da trequartista e persino da attaccante esterno. In altre parole, il tuttofare di questa Juventus. Uno scenario quasi inverosimile se solo si riavvolge il nastro a quando la maglia bianconera sembrava non dovesse indossarla più.