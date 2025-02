McKennie insidia Koopmeiners: Thiago Motta deve sciogliere il nodo trequartista in vista di Juventus-PSV

AFP or Licensors

McKennie o Koopmeiners: chi gioca trequartista col PSV

Sono diversi i dubbi, relativi alla formazione, che alimentano i pensieri dialla vigilia di. Tra i tanti nodi da sciogliere c'è ovviamente quello relativo a chi ricoprirà il ruolo di trequartista nella gara d'andata dei playoff di Champions League. Se in mediana potrebbe scoccare l'ora di Khephren Thuram e Douglas Luiz, entrati molto bene a Como, il ballottaggio più serrato riguarda chi agirà alle spalle di Randal Kolo Muani.sembra il profilo maggiormente accreditato per agire da rifinitore tra le linee contro il PSV, ma le recenti difficoltà dell'olandese, sostituito dopo un'ora a Como al culmine dell'ennesima prova deludente, potrebbe imporre qualche riflessione in più. E quindi attenzione alla posizione di, titolare e in goal nella sfida di settembre contro gli olandese, che potrebbe scalare le gerarchie e 'relegare' l'olandese alla panchina. Saranno ore decisive, dunque, per capire che dei due potrà occupare un posto nell'undici titolare.