Il nuovo guerriero-bomber della Juve ha un nome preciso: Weston McKennie. Ha conquistato la Juve fin da subito, l'ha fatto con corse e gol, con giocate determinanti. Così si è preso anche l'amore dei tifosi, che sanno di voler ripartire anche da lui per il futuro. Il texano è stato senza dubbio la sorpresa maggiore, capace di inserirsi nella Juve e nelle aree avversarie come pochi. L'ultimo? Sami Khedira, 9 reti nella stagione 2017-18. Prima ancora Arturo Vidal, con i suoi 7 gol segnati alla prima annata juventina. Il cileno aveva due anni in più del texano e ha ancora due reti in più. A un passo dal suo record, McKennie non vuole fermarsi.