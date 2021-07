Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile sacrificio dida parte della Juventus. Tutti importanti, nessuno indispensabile. Neanche CR7. Specialmente in un mercato dove c'è necessità di incassare: così, se dovesse arrivare un'offerta choc per l'americano anche lui potrebbe fare le valigie dopo una sola stagione in bianconero. Ma solo in quel caso, perché Weston alla Juve sta molto bene e lo conferma con un post su Instagram in occasione dell'uscita della seconda maglia: "Il viaggio continua..." ha scritto.