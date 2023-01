Vuoi perché non considerato da Allegri e la società centrale nel progetto, vuoi perché gli interessamenti dall'estero non mancano e perché fa parte del reparto in questo momento decisamente più affollato,La Premier League continua a bussare alla porta ma fino ad ora Weston non ha aperto a nessuno.di euro e, come riporta calciomercato.com,che dopo il pressing estivo, è tornata sul giocatore, senza però successo. Non per questioni economiche ma di ambizioni a livello sportivo.La situazione potrebbe cambiare solo in un caso, ovvero se a chiamare il texano ci fossero club di maggior prestigio e importanza.tutti club (soprattutto i primi due) che in passato hanno mostrato interesse per il centrocampista della Juve. SIntanto, tornerà in campo quest'oggi contro la Cremonese, dove resta in ballottaggio per un posto sulla fascia destra. Una vetrina per Weston e chissà, un'occasione per la Juve di aumentare le pretendenti per il giocatore.