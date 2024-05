Weston McKennie hackerato?



Sul suo Facebook veste la maglia del #ManchesterUnited pic.twitter.com/MUMK1Gk9CC — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 3, 2024



La situazione di Mckennie

Westonè stato hackerato. Sì, è andata proprio così. Nulla che abbia vietato ai tifosi di sbizzarrirsi davanti alla sua nuova immagine del profilo, apparsa su Facebook ed eliminata circa 30 minuti dopo l'accaduto.Wes è stato infatti pescato nel cambio d'immagine, che è stato tutt'altro che banale: dopo la foto in maglia Juventus, n'è spuntata un'altra. Ma in maglia United. Manchester United.Come sappiamo, McKennie ha rifiutato il rinnovo di contratto con la Juve , che pure avrebbe voluto prolungare l'accordo con il giocatore americano, ma alle stesse cifre che il mediano percepisce attualmente.Mckennie vorrebbe migliorare la sua situazione economica e di fatto si è messo sul mercato, alla ricerca di una proposta superiore soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio a fine anno. Che sia quest'immagine il preludio a un addio che sembra sempre più scontato? Non è da questi dettagli che si giudica una cessione. Il mercato deve ancora iniziare, ma sembra già bollente.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.