Se il caso Dybala tiene in forte allarme tutti i tifosi juventini, delle ulteriori conferme arrivano invece su quella che è la crescita dello statunitense Mckennie. Il centrocampista sta scalando posizioni nelle gerarchie di Allegri partita dopo partita, diventando di fatto uno degli elementi cardine nella mediana della Juve. Corsa, fisico, resistenza e inserimento sono le caratteristiche che mettono in risalto le sue qualità, abbinate anche ad un certo feeling con il gol. Quello realizzato all’Udinese è infatti il decimo in maglia bianconera, raggiungendo cosi la doppia cifra.