L'attesa che stanno vivendo in questi giorni i tifosi juventini per assistere all'esordio in bianconero di Dusan Vlahovic si fa sempre piu difficile da affrontare, ma grande attesa c'è anche per il ritorno dei giocatori impegnati con le loro rispettive nazionali. Oltre agli Azzurri infatti, si attendono anche e soprattutto quelli sbarcati dall'altra parte del continente, con Dybala e Cuadrado dal sudamerica e Weston Mckennie direttamente dagli States. Proprio lo statunitense è stato uno di quelli piu impiegati in questa settimana, testimoniato anche dai 90 minuti disputati nel match perso nella notte contro il Canada per 2-0-