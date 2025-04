McKennie, il saluto a Tudor e le indicazioni per Parma: cosa abbiamo visto dall'allenamento

2025 Getty Images

Circa 300 persone aldellaper vedere, per la prima volta, gli allenamenti di Igor Tudor . Risultato? Eh, nulla di rilevante dal punto di vista calcistico, ma un modo (pure apprezzato) di poter stare a contatto con i propri beniamini, che si sono anche fermati per un meet & greet al termine della seduta.Su notizie di campo, ecco, non ci sono state grosse novità. Piuttosto, conferme di ciò che ci aspettavamo: Kenan Yildiz va verso il forfait per Parma , anche oggi ha svolto delle terapie e distante dal resto del gruppo. A parte, inoltre, ha lavorato pure Teun, che si è preso tempo e spazio per recuperare dopo aver aumentato i carichi negli allenamenti della scorsa settimana.E' invece rientrato, tra i sorrisi, Weston. L'americano si è ripreso un posto al sole e al centro della seduta: scherzi, risate, e il solito buon umore a contagiare tutti. In disparte, ma sempre nel vivo dell'azione, Igor Tudor: sugli spalti piovono "benvenuti", pure a distanza di tempo. Lui sorride, saluta, ringrazia. Poi la testa va subito a Parma.