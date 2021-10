Dove è finito?Quello che aveva convinto la società a puntare su di lui e riscattare il suo cartellino dallo Schalke 04?– tra polemiche, sospensioni e prestazioni deludenti -, per il centrocampista statunitense. E dire che le premesse erano state delle migliori: gol in amichevole al Cesena e Allegri che, da bordocampo, gli urla: “”. Una richiesta, una previsione, che, a questo punto della stagione, sembra piuttosto ottimistica. Non c’è traccia, infatti, di questi dieci gol e, ad oggi, McKennie è ancora ancorato allo zero, alla voce gol segnati.– Tra gli obiettivi del piano di gioco studiato daper la partita contro lodi ieri sera, quello di liberarein fase offensiva, sfruttare la sua abilità nelle incursioni e andare a far male nell’area di rigore avversaria.. Quello zero di cui parlavamo prima, a questo punto della stagione, inizia a diventare piuttosto vistoso e a dimostrare la leggerezza offensiva del calciatore.