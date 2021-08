Tra i tanti messaggi di saluto a Cristiano Ronaldo, uno dei più significativi è stato senz'altro quello di Weston McKennie. Lo statunitense, infatti, nel suo messaggio ha rivelato un retroscena che, in realtà è sembrato chiaro dall'inizio della stagione scorsa: "Buona fortuna per il tuo prossimo capitolo e grazie per avermi preso sotto la tua ala protettiva dal primo minuto in cui sono arrivato!! ci mancherai!! A presto!!".