Attenzione a come si muove il mercato, che nell'ultima settimana arriva su un rettilineo particolare. Westonsembra il principale indiziato all'addio alla Juventus: l'americano continua a essere nel mirino dei club di Premier League. E dopo aver flirtato con Leicester, West Ham e Arsenal, occhio che a spuntarla potrebbe essere il, meta di tanti giocatori statunitensi.- La Juve era partita da una richiesta di circa 30 milioni di euro, nessuna delle offerte ascoltate ha raggiunto però tale cifra. Il Leeds sta facendo sul serio e vorrebbe muoversi in maniera piuttosto veloce, così da regalare il centrocampista al proprio tecnico quanto prima. Possibile che si arrivi a una proposta al ribasso, in modo da avviare concretamente la trattativa. La Juventus attende (anche) di far cassa per provare a colpire nel mercato di gennaio, l'obiettivo di Allegri resta sempre quello di integrare un esterno alla rosa, magari a costi ridotti. Siamo solo alle battute iniziali, ma può arrivare una forte accelerata nelle prossime ore.