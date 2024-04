Rabiot è in scadenza di contratto e la possibilità di un rinnovo non può essere data per scontata, specialmente considerando che questa sarebbe la seconda trattativa con Madame Veronique nel giro di dodici mesi. Attualmente, non ci sono garanzie riguardo al suo futuro con la Juventus. Per quanto riguarda, il suo attuale accordo scade nel 2025, ma se non rinnoverà prima dell'estate, è probabile che verrà ceduto nella finestra di mercato successiva.