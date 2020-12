Weston McKennie ha già conquistato tutti. Alla Juventus si sono innamorati di questo giocatore arrivato qualche mese fa tra lo scetticismo generale. Ma la cosa è reciproca perché anche il ragazzo si è calato perfettamente nell'ambiente bianconero cambiando idea in poco tempo: "Pensavo di essere qui di passaggio, invece la Juve ti entra dentro" ha detto a Tuttosport.



LE CONDIZIONI DEL RISCATTO - Un cambio di rotta condiviso dalla società, che ora vuole tenerselo stretto e non ha nessuna intenzione di perderlo. McKennie è arrivato in estate dallo Schalke con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, come riporta Calciomercato.com tra le quali ci sono anche il 60% delle partite delle presenze e la qualificazione alla prossima Champions. Obiettivi non certo impossibili, per poter cambiare la condizione di Weston e farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juve.

L'INVESTIMENTO - Le cifre: finora il centrocampista americano è costato 4,5 milioni che la Juve ha investito per il prestito; a questi, bisognerà aggiungerne altri 18,5 al momento del riscatto. Un totale di 23 milioni da spendere per tenersi questo gioiellino che ha già soddisfatto tutti. Colpo di fulmine tra la Juve e McKennie, che presto potrà diventare un giocatore bianconero in tutto e per tutto.