5









Sospiro di sollievo per Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus, arrivato nell'ultima sessione di mercato dallo Schalke, è risultato negativo all'ultimo test effettuato per il coronavirus. Il giocatore così si può considerare a tutti gli effetti guarito dal Covid, e non è più costretto a rimanere in isolamento. A confermarlo è una nota presente sul sito ufficiale della Juventus: "Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". SITUAZIONE RONALDO - La positività di McKennie aveva chiuso tutta la Juventus dentro la 'bolla' dallo scorso 14 ottobre fino ad oggi, giorno in cui scadeva l'isolamento della squadra. Ora, la grande attesa è per Cristiano Ronaldo, che dopo la positività all'ultimo tampone ne effettuerà un altro nelle prossime ore per capire se sarà disponibile per la gara di domenica contro il Verona, ma, soprattutto, per la sfida di mercoledì in Champions contro il Barcellona.