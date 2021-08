Dal sito ufficiale della Juventus:"Serata speciale per la Juve, che esordisce in campionato e in casa, insieme al suo pubblico, contro l'Empoli.Serata speciale anche per Weston Mckennie, che oggi spegne 23 candeline. Un compleanno di lavoro, quindi, per Wes, che sarà con i compagni, impegnato nelle ultime ore di preparazione della partita.Una partita che significa molto, per la Juve: la vittoria questa sera è fondamentale per dare slancio alla partenza del campionato bianconero. Una vittoria che, si spera, sarà quindi il regalo di compleanno più bello per il nostro centrocampista statunitense.Ci sarà comunque, oggi, il tempo per festeggiare Wes, a cui facciamo tutti i nostri più grandi auguri!"