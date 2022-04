Con un post su Instagram, Weston McKennie ha fatto sapere di aver passato la domenica a Montecarlo per il torneo Atp 1000 di tennis. Quando rientra invece in campo? Stando agli ultimi accertamenti infatti, lo statunitense potrebbe riuscire a fare il suo rientro in campo tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, come dichiarato anche da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di oggi. Nel mirino c'è la gara contro il Venezia fissata al primo maggio, ma i tifosi juventini si augurano di poterlo vedere anche per la sfida del 24 aprile contro il Sassuolo.