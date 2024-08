Westoncontinua a essere al centro di discussioni di mercato, con lache ha mostrato interesse per il centrocampista americano. Tuttavia, fino ad ora, non si è riusciti a trovare un accordo concreto tra le parti. McKennie ha flirtato principalmente con la squadra allenata da, ma le trattative non hanno portato a risultati definitivi.La Juventus, dal canto suo, preferirebbe cedere McKennie a titolo definitivo piuttosto che optare per un prestito. Tuttavia, la situazione dell'americano è complicata dalle sue recenti scelte contrattuali. Il rifiuto dell'Aston Villa, dovuto alle elevate richieste economiche di McKennie, non ha certamente giovato alla sua immagine sul mercato.Le richieste salariali elevate di McKennie potrebbero rappresentare un ostacolo per molte squadre interessate, inclusa la Fiorentina. La Juventus e il giocatore stesso dovranno quindi lavorare per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, mentre il futuro di McKennie rimane ancora in bilico.