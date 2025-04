McKennie fa ridere i tifosi della Juve: il gesto prima dell'allenamento VIDEO

AFP or Licensors

McKennie fa sorridere i tifosi della Juventus

non si smentisce mai. Anche oggi, come si può notare da un video condiviso sui canali social ufficiali del club dopo l'allenamento agli ordini di Igor Tudor , il centrocampista statunitense ha strappato un sorriso ai tifosi dellaimitando Dusan Vlahovic quando, specie durante il riscaldamento, si solleva un po' i pantaloncini mettendo in mostra i muscoli delle gambe.Un siparietto simpatico, che fa capire quanto il classe 1998 sia in grado di farsi apprezzare dai compagni di squadra e dallo staff grazie al suo carattere aperto e "vivace", che tra l'altro si accompagna sempre a una grande professionalità e dedizione al lavoro.

McKennie potrebbe godere di un turno di riposo nel match di sabato tra Juventus e Lecce, soprattutto nel caso in cui Andrea Cambiaso fosse di nuovo disponibile per una partita da titolare, in cui sarebbe schierato proprio nella posizione occupata nelle ultime due uscite da Weston. Per cui in questi giorni si sta tornando a parlare del rinnovo di contratto, un discorso messo un po' in stand by negli ultimi mesi ma ora tornato di attualità, con il club bianconero sempre più intenzionato a puntare su di lui ancora a lungo.