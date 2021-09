: il centrocampista americano della Juventus è stato escluso dalla partita di qualificazione al Mondiale degli Stati Uniti contro il Canada per una violazione del protocollo Covid-19.Lo stesso calciatore, immediatamente dopo la nota pubblicata dalla Federcalcio a stelle e strisce, ad postare su Instagram il suo messaggio: "Sfortunatamente sono stato sospeso per la partita di questa notte (ieri, ndr) a causa di una violazione del protocollo Covid della squadra. Chiedo scusa per le mie azioni, spero di tornare presto in gruppo".