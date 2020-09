La vittoria per 3-0 sulla Sampdoria nella prima giornata di campionato non poteva che destare reazioni super-positive tra i giocatori della Juventus. I profili Insagram degli uomini di Pirlo sono pullulati di post dopo il match. Si va da un Weston McKennie "eccitato" per questo debutto "con una squadra incredibile", fino a un Cristiano Ronaldo che chiosa "Sempre bello iniziare la stagione con una vittoria". C'è pure la carica dei veterani Buffon, Bonucci e Chiellini, e poi Ramsey, Rabiot, Danilo... Si vedono tante foto non solo di singoli, ma anche di gruppo.

CHE JOYA! - C'è pure la voce di chi non era in campo perché infortunato, ma prima della partita ha ricevuto in mezzo al campo dell'Allianz Stadium il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A. Paulo Dybala, che ha celebrato se stesso e i compagni con un post e una story.

Sfoglia e scorri la gallery per vedere tutti i post dei giocatori della Juventus dopo la partita con la Samp