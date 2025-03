McKennie e Weah sconfitti in Nazionale: come è andata la loro serata

AFP via Getty Images

Weah e McKennie in campo con la Nazionale: come è andata

Anchenon sono reduci da ore particolarmente felici con la loro: la Selezione statunitense, infatti, è stata sconfitta da Panama per 1 a 0 con un goal al 94' di Cecilio Waterman, che l'ha beffata al SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles, nella semifinale diI due giocatori della Juventus , ora, dovranno affrontare la finale per il terzo e quarto posto contro il Canada nella serata di domenica 23 marzo, dopodiché potranno fare rientro in Italia e alla Continassa, dove lunedì la squadra bianconera riprenderà gli allenamenti in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro il Genoa dopo il lungo fine settimana di riposo

Sia Weah che McKennie avranno un ruolo da protagonisti anche nell'ultima parte di stagione con la Juve di Thiago Motta , della quale sono stati due pilastri nei mesi da settembre a oggi. Per entrambi però, come dicevamo, c'è prima un altro impegno con la Nazionale a stelle e strisce, con la speranza di ottenere un risultato migliore di quello maturato nelle scorse ore.