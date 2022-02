Il centrocampista dellaWestonsi è raccontato in una lunga intervista a Dazn. L'americano si è raccontato a tutto tondo nel corso dell'intervista completa che potete trovare QUI . Ad un certo punto ha svelato quali potrebbero essere i suoi obiettivi stagionali.ha dunque spiegato: "Voglio arrivare a 10 reti in stagione? Penso di sì, lo spero. Sarebbe un buon traguardo per me e per la squadra" ricordiamo che attualmente l'americano è andato a segno per quattro volte, ci sono ancora però molte partite davanti e l'obiettivo resta raggiungibile.