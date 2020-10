Texas Boy. Così, Cristiano Ronaldo chiama Weston, nuovo compagno alla Juventus. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore texano in un'intervista a ESPN: "E' un onore essere con lui. Ricordo la prima volta che l'ho visto, ho detto 'oh, Weston, stai calmo'. E' un ragazzo genuino, va dritto al punto. Scherziamo, mi chiama 'Texas Boy'. Potrebbe essere snob ma non è così, ti aiuta e supporta a prescindere dalla tua età o carriera. Quando hai vicino giocatori che hanno fatto queste carriere, hanno questa esperienza, ti porta a cercare di essere migliore. Non sono geloso di altri, che siano o meno nella mia posizione. Sono ambizioso e sono uno stimolo, ci danno consigli e suggerimenti, per me è importante".