A Goal, ecco un retroscena curioso firmato Weston McKennie. "Cosa avrei fatto nella vita se non fossi diventato calciatore? Probabilmente avrei giocato nel football americano. Ci giocavo prima di trasferirmi in Germania perché mio padre era nell'esercito. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato a giocare a calcio, perché in Germania non ce l'avevano per la mia età. Probabilmente giocherei a football americano. Penso che avrei potuto fare la NFL. Sono uno di quei ragazzi in cui qualunque cosa faccio cerco di dare il mio 100%. Quindi se avessi continuato magari...".