Weston McKennie e il grande impatto nel mondo Juve. Ne ha parlato il CT degli Usa, Gregg Berhalter, a TMW.



A BARCELLONA - "Weston al Camp Nou ha giocato un'altra grande partita, c'è poco da dire. È stato bello vederlo alzare ulteriormente il suo livello di gioco contro Lionel Messi e una big come il Barça. Direi che proprio il gol segnato ai blaugrana è l'esempio perfetto delle sue spiccate qualità nell'inserimento in area avversaria". SE L'ASPETTAVA - "Sì, sono sincero. Noi abbiamo sempre creduto in Weston e nelle sue doti, ieri così come oggi. Sono convinto che sia un calciatore in grado di migliorare il campionato italiano. Lo ha già fatto in parte".



ENTUSIASMO - "Certo, McKennie ci ha parlato con grande entusiasmo di questa sua nuova sfida e ci ha detto che fin dal primo giorno Cristiano Ronaldo lo ha aiutato ad adattarsi alla sua nuova squadra e al suo nuovo Paese".