McKennie, Douglas Luiz o Koopmeiners: chi può giocare a centrocampo al posto di Thuram

Giornata di vigilia in casa, conche ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà i bianconeri protagonisti, sabato sera all'Allianz Stadium, contro il Lecce di Marco Giampaolo. L'allenatore croato sembra intenzionato a dare continuità alla formazione che nelle ultime due settimane ha regolato di misura il Genoa prima di strappare un buon punto, in termini di classifica, all'Olimpico contro la Roma.A differenza delle ultime due uscite, però, chi potrebbe non fare parte dell'undici titolare è Khephren Thuram. Il centrocampista francese è stato rallentato negli ultimi giorni da un affaticamento muscolar che l'ha di fatto costretto ad allenarsi a parte fino ad oggi. Nella seduta di venerdì 11 aprile, infatti, Thuram si tornato ad allenarsi in gruppo, ma la sua presenza per la sfida dell'Allianz Stadium rimane comunque in dubbio e la sensazione è che l'ex Nizza potrebbe partire inizialmente dalla panchina.

McKennie torna al centro



Douglas Luiz defilato, Koop sulla trequarti?

Qualora si concretizzasse questo scenario, Tudor sarebbe chiamato a ridisegnare il suo pacchetto di centrocampo: chi potrebbe trovare spazio, al fianco di Manuel Locatelli, nel 3-4-2-1 tracciato dall'allenatore croato? Le soluzioni percorribili, quantomeno sulla carta, sembrano tre:Se Thuram dovesse partire inizialmente dalla panchina ecco che Tudor potrebbe dirottare Weston McKennie in mezzo al campo, dopo che nelle prime due uscite sotto la guida tecnica dell'allenatore croato, il texano ha sempre agito a tutta fascia sulla corsia mancina. Non questa volta, evidentemente. E' lui, infatti, il favorito per affiancare Locatelli all'interno del pacchetto di centrocampo contro il Lecce.Partono sensibilmente più defilati, invece, sia Douglas Luiz che Koopmeiners. Tudor ha espresso parole di elogio per il brasiliano in conferenza ma ha anche ribadito come l'ex Aston Villa non parta propriamente in una situazione di vantaggio nelle gerarchie e che quindi sarà molto più probabile un impiego a gara in corso.Lo stesso vale per Koopmeiners che, dopo aver giocato quasi tutta la stagione da trequartista, sta vivendo un momento particolare, con Tudor che l'ha di fatto estromesso dai titolari per stilare un piano di lavoro fisico e atletico che possa consentire all'olandese, assai deludente quest'anno, di ritornare in auge nel più breve tempo possibile. Magari già a partire dalla gara con il Lecce, dove l'ex Atalanta potrebbe guadagnare una maglia da titolare andando ad agire proprio sulla trequarti, ossia dove veniva impiegato, prevalentemente, da Thiago Motta.