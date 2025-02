McKennie deludente in Juventus-Empoli: 'Sta perdendo la bussola'

Getty Images

I voti a McKennie dopo Juventus-Empoli

A differenza di Teun Koopmeiners, che ha mostrato qualche segnale di miglioramento,si è trovato un po' in difficoltà nel match di ieri traed Empoli. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno valutato la sua prestazione.Doveva uscire dopo il primo tempo. Corre a vuoto, sbaglia gli appoggi, in compenso “para” la botta a colpo sicuro di Koop.- Sarà anche il jolly della Juve, ma a forza di cambiare posizione e ruolo, il texano sta perdendo la bussola. Contro l’Empoli gioca da trequartista, alle spalle di Kolo Muani, ma commette troppi errori e perde troppe palle: corre molto, spesso a vuoto, assolutamente inconcludente.

- Un po’ mezzala, un po’ trequartista, solito dinamismo, non troppa lucidità.