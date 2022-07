Il centrocampista americano dellaWestonè stato intervistato da Goal ( QUI l'integrale). Ha parlato anche della Juventus. Queste le sue parole:"E' il mio luogo felice, per me è importante. Sarà forse che in Italia si bada più all'eleganza e alla classe ma, ogni volta che faccio qualcosa, la reazione è del tipo 'cos'è che sta facendo adesso?'. E' la mia personalità, sono fatto così. E' fantastico avere compagni che accettano tutto questo, che sanno bene quando è il momento di prendere le cose un po' meno sul serio".