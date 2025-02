AFP or licensors

McKennie: i numeri in Champions League

Altra grande prestazione perche si regala la gioia del goal nella vittoria dellacontro il PSV in Champions League. Lo statunitense ha sbloccato la gara con una grande conclusione da fuori area.Per McKennie è il terzo goal in questa edizione di Champions League, tutti realizzati all'Allianz Stadium, in casa. E per tornare a numeri così importanti in casa bisogna andare a Cristiano Ronaldo. L'ultimo giocatore con più gol in casa in una singola stagione è stato appunto Cristiano Ronaldo (5) nel 2018-19, come riportato da Opta Paolo.