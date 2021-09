Insomma Weston è stato punito per esser sceso dall’autobus ed aver firmato degli autografi senza mascherina, cosa non concessa dal regolamento di squadra. pic.twitter.com/UEnC8Q5cDw — Nick (@nickkwolff) September 6, 2021

Cos'è successo trae la nazionale degli Stati Uniti? E' spuntato un video e sembrerebbe raccontare per filo e per segno il "divieto" oltrepassato dal centrocampista della Juventus, che avrebbe semplicemente firmato alcuni autografi e posato per qualche selfie nonostante l'espressa volontà del team USA di non violare il protocollo e le norme anti Covid. McKennie non ha seguito il diktat e si è lasciato andare all'affetto dei tifosi, facendo infuriare la federazione degli Stati Uniti e anche la Juventus. Leggi qui per approfondire. In basso, il video.