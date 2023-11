Le parole di Westona B/R Football:"Mi ci è voluto tipo un anno e mezzo per poter capire davvero cosa dicevano Allegri e Pirlo durante le riunioni. Prima li guardavo e mi chiedevo: 'Oddio, dice due tocchi? Tre tocchi? Mi vuole lì o no?'. Ora però non sono così pessimo in italiano, sono decente... (ride, ndr.). Ma lui (Weah, ndr.) mi ha sorpreso, capiva già dopo poco tempo...".