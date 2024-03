Nella giornata di ieri in sua "difesa" è intervenuto anche il padre John , che non ha accettato le critiche che qualcuno gli ha rivolto nonostante avesse giocato con una spalla ancora dolorante. Westonè sempre più fondamentale per ladi oggi, come emerge anche dai numeri: il centrocampista, infatti, ha già fornito settein questo campionato (a cui se ne aggiungono due in Coppa Italia), più del doppio rispetto a quanto fatto nelle sue prime tre stagioni in bianconero (due nel 2020/2021 e uno nel 2022/2023). L'ultimo giocatore prima di lui a confezionare due passaggi decisivi in due presenze di fila in Serie A era stato Ruslannell’aprile 2021 con l'Atalanta.