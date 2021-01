Tutta la foga agonista di Weston McKennie. Basta osservarlo in allenamento per capire di che pasta è fatto. Cultura del lavoro, humor in stile americano e… tanti colpi di testa. Nell’allenamento di ieri (a partire dal minuto 1.40) la Juventus ha svolto un lavoro proprio su questo gesto tecnico, e il centrocampista statunitense ha dato prova delle sue abilità. Incornate ed esultanze, ma anche errori accompagnati da urli comici di disperazione, ma quello che stupisce è la sua esplosività, che gli sta consentendo di catturare il mondo bianconero intero.