Compagni, ct ed ex campioni statunitensi hanno condannato il suo comportamento, sui stesso si è scusato e anche la Juventus non è apparsa molto felice. Anzi. Dopo la festa organizzata a Torino nell'aprile scorso, ora è stato escluso dal match che la Nazionale americana ha pareggiato contro il Canada. E ora? La Juventus non ha gradito il suo comportamento, già più volte ripreso nel corso della scorsa stagione per alcuni comportamenti considerati poco professionali fuori dal campo.Alla base delle riflessioni della dirigenza ci sono anche ragioni tattiche e di bilancio: