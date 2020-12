Dopo le prime partite in cui ha avuto bisogno di ingranare, Weston McKennie ha avuto un impatto pazzesco con il calcio italiano: gol al derby col Torino, gol in Champions col Barcellona e sempre tanti spunti e inserimenti dentro l'area. Il primo americano della storia bianconera è arrivato nell'ultimo mercato dallo Schalke, dove ha lasciato un record che si è materializzato in questi giorni: McKennie infatti, secondo Kicker, è il secondo miglior marcatore dell'anno dei tedeschi con tre gol, nonostante abbia giocato solo mezza stagione.