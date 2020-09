Una super giornata oggi per Weston McKennie. Il centrocampista americano, dopo la conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta qua su ilbianconero.com ha subito svestito gli eleganti panni borghesi per vestire quelli del giocatore: ha infatti raggiunto i compagni per allenarsi, poco lontano dalla sala stampa, agli ordini di mister Andrea Pirlo. Durante la sua presentazione, il 22enne venuto dallo Schalke 04 ha parlato del suo stile di gioco, apprezzato da Pirlo, del suo entusiasmo per la nuova esperienza alla Juventus, del suo passato e del suo impegno per il movimento Black Lives Matter.