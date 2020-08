1









Centrocampista difensivo sì, ma Weston McKennie quando serve in area avversaria c'è sempre. Il centrocampista statunitense dello Schalke è vicino al trasferimento alla Juventus, la trattativa per portarlo a Torino in prestito con diritto di riscatto è ormai ai dettagli. Muscoli in arrivo per il centrocampo di Pirlo, ma anche inserimenti. McKennie infatti ha una media di tocchi del pallone nell'area avversaria dell'1,87. Solo Julian Brandt del Borussia Dortmund ha fatto meglio.