Quell'inserimento che ha cambiato tutto. Soprattutto la storia del derby. Weston McKennie ha cambiato anche la sua, di storia. Con il primo gol alla Juventus arrivato al primo pallone toccato nella prima stracittadina della sua vita. E allora, il ragazzo sta crescendo. Soprattutto in personalità. Paratici crede fermamente in lui, e come ricorda Tuttosport, lo ha ribadito appena una settimana fa: del resto, quest'estate l'ha preso sacrificando il posto da extracomunitario che è costato la grana Suarez. Intanto, un po' di numeri: 48 sono i giocatori che hanno segnato un gol al debutto nella stracittadina torinese, e Wes è l'ultimo a esserci riuscito. 3 giocatori statunitensi hanno invece segnato almeno un gol in Serie A: prima di McKennie, Lalas con il Padova e Bradley che ha giocato al Chievo e alla Roma. 19, invece, sono i derby di campionato in ci la Juve riesce a segnare almeno un gol ai granata.