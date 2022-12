Canti, risate, sorrisi e... timide ammissioni. Cantare 'Jingle Bell', nonostante sia un classico delle feste, non è forse per tutti. E' almeno per chi conosce il testo, ecco. E tra questi non c'è, che davanti a chi sta catturando le immagini per il video di Natale della Juventus, ammette candidamente: "Non la so, ragazzi. Non la so". Scena esilarante, come McKennie canterino e Julia Grosso della Juventus Women, mattatrice assoluta insieme a Sembrant e Caruso. Pochi minuti per un clima di assoluta serenità e festa: eccolo qui in basso.