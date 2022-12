Un anno dopo, che mercato sarà? Laha un rapporto controverso con l'edizione di gennaio del calciomercato, eppure anche stavolta qualcosa può cambiare, modificarsi, diventare nuova. L'obiettivo numero uno è tenere Rabiot, nonostante il contratto in scadenza. Allo stesso tempo, occhi apertissimi sulle opportunità. Soprattutto in uscita, dove il nome principale è WestonPer il Corriere dello Sport, ci pensa il. La richiesta è di 30 milioni di euro e "non agevola le ambizioni giallonere". Per il quotidiano, Allegri continuerà a valutare con grande attenzione le risorse interne. Non ci sono solo i rientri dagli infortuni tanto attesi, ma anche o soprattuto giovani di belle speranze sotto esame. I nomi? Iling, ovviamente. Poi Aké, Barbieri, mentre Soulé può partire in prestito.