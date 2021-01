8









Una settimana o poco più in cui Pirlo si gioca tanto della stagione. La Coppa Italia domani contro il Genoa, poi il big match contro l'Inter e la Supercoppa contro il Napoli. Giorni tosti che la Juve non affronterà al meglio, anzi. Sì, perché alle positività al Covid di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, nella gara contro il Sassuolo si sono aggiunti l'infortunio di Paulo Dybala e gli acciacchi di Federico Chiesa e Weston McKennie. Lesione del legamento collaterale per la Joya, nessun problema serio invece per gli altri due. Infatti, il texano sembra già sulla via del recupero, mentre Chiesa valuterà le condizioni della caviglia durante la settimana. Ieri Pirlo ha potuto tirare un sospiro di sollievo e ora preparerà i suoi in vista del big match: entrambi salteranno sicuramente il Genoa, ma l'obiettivo è averli pronti per l'Inter.



Intanto, continua l’isolamento fiduciario della Juventus, chiusa nella bolla della Continassa tra allenamenti e ritiro al J Hotel. I tre giocatori colpiti dal Covid - Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt - sono chiusi in casa in attesa di negativizzarsi e sperano di rientrare presto. Il colombiano e l’olandese sono asintomatici e stanno assolutamente bene, riporta Tuttosport, mentre il brasiliano invece ha avuto all’inizio alcuni leggeri sintomi, ma adesso sta decisamente meglio. Stando al protocollo, il gruppo squadra al completo rimarrà in quarantena per dieci giorni dall’ultimo caso (De Ligt), poi se tutti i test saranno tutti negativi, potrà lasciare la bolla e tornare alla vita normale. I dieci giorni scadranno domenica, giorno di Inter-Juve. Quello stesso giorno - si legge - se il tampone di De Ligt darà esito negativo, il giocatore potrà tornare con il gruppo. Prima di domenica, però, toccherà ad Alex Sandro e a Cuadrado, che Pirlo conta di ritrovare. Quattro recuperi su sei, in questa condizione, sarebbero graditi...