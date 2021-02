"A tutti coloro che oggi festeggiano in solitaria, BUON SAN VALENTINO! Con amore, Weston"



Questo il messaggio, corredato di risate ed emoji a cuoricino, diffuso da Weston McKennie tramite storia Instragram oggi per celebrare San Valentino. Un augurio ironico e ammantato di umorismo, da parte di un giocatore che in questa stagione sta emergendo per la personalità non solo da calciatore, ma anche come persona. Il centrocampista americano ha messo a segno 4 gol in questa sua prima stagione alla Juventus, 3 in campionato e uno al Barcellona in Champions.