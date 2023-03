Eccola, la manovra che può cambiare l'estate bianconera. L'obiettivo dei dirigenti è quello di avere un tesoretto da cui poter attingere in futuro e principalmente per il mercato. Come, con qualche addio pesante? Non esattamente. Nel senso che sì,Dunque, l'obiettivo dei bianconeri è quello di andare a chiudere alcune situazioni irrisolte. In particolare, da risolvere c'è il futuro di Weston(ora al Leeds), oltre a quelli di, finiti rispettivamente al Chelsea e al Liverpool nell'ultima stagione. Se per l'americano il riscatto potrebbe arrivare con più facilità, lo spettro del rientro per gli ultimi due può diventare presto realtà.