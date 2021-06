di Cristiano Corbo

West Coast. Anzi: West costa. Pure parecchio. Anche per questo, i timidi approcci dei club che avevano annusato l'affare sono scomparsi con un colpo di magia, per lui che è diventato il maghetto della Juventus per antonomasia. Con quei colpi secchi, e non certo di bacchetta, si è conquistato il riscatto definitivo da parte dei bianconeri già nel corso della passata stagione: era un perno di Pirlo, dapprima dodicesimo, poi titolare, poi ancora dodicesimo. Comunque, una stagione buona, partita ottima e finita oltre la sufficienza. Tra qualche gag, meme, video e invenzioni social, può dire di essersi conquistato un posto a Torino. Ma quant'è saldo? LA JUVE CI PUNTA MA... - Accantonato il discorso plusvalenze, la Juve ora può permettersi il lusso di viaggiare senza acqua alla gola, impostando solo le trattative con una base solida, che metta d'accordo tutti. Ecco, anche in quest'ottica, i bianconeri possono pensare di cedere subito McKennie solo per una cifra importante. Pagato 18.5 milioni di euro, l'americano non valuta l'addio ma non di certo trascorrerà gli ultimi giorni di vacanza esentato dalle chiacchiere di mercato. Non è incedibile, ecco. E qualche club di Premier ha già bussato alla sua porta...