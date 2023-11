Come racconta il Corriere dello Sport,ha iniziato l’estate da sperato in casa, tra gli esuberi, ma poi è stato reintegrato in tutta fretta. In un nuovo ruolo: da. Ebbene, Wes è stato una sorpresa, soprattutto dal punto di vista dell’applicazione e della tenuta mentale e della costanza di rendimento. «Sta facendo un bel campionato e sta diventando affidabile, l’importante è che tenga tutto l’anno» l’applauso di Max. McKennie concluderà gli impegni con gli Usa nella notte italiana tra lunedì e martedì contro Trinidad e Tobago