Well done to our American Boy, @WMckennie on his nomination! https://t.co/BcTFwucpLI — JuventusFC (@juventusfcen) December 11, 2020

Non c'è che dire: è proprio un momento d'oro per Weston. Il centrocampista ex Schalke 04 sta stupendo ogni giorno che passa, e la Juve è orgogliosa del suo approccio in un mondo tutto nuovo e per nulla semplice da affrontare. Un po' di incoscienza e tanto carisma: ecco perché West è così ben voluto nell'ambiente e soprattutto ha tutta questa fiducia da parte di Andrea Pirlo. Negli Stati Uniti è ormai un idolo e non è un caso che sia arrivata la nomination come US Soccer's Male Player of the Year, il premio per il miglior giocatore a stelle e strisce.